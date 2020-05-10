Гидравлический пресс против самого твердого камня: Эксперименты
Выдержит ли мелкозернистый гранит давление в 100 тонн?
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Сможет ли 100-тонный гидравлический пресс с конусной и плоской насадкой раздавить самый твердый камень - мелкозернистый гранит?
Какое нужно усилие, чтобы разломать гранит на части? И почему мелкозернистый гранит считается самым крепким камнем, превосходя по прочности бетон?
Напомним, ранее блогеры показали, как ведет себя гидравлический пресс против алмаза.
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