Гидравлический пресс против самого твердого камня: Эксперименты

Выдержит ли мелкозернистый гранит давление в 100 тонн?

Читай также: Неубиваемую Nokia 3310 испытали под прессом

Сможет ли 100-тонный гидравлический пресс с конусной и плоской насадкой раздавить самый твердый камень - мелкозернистый гранит?

Какое нужно усилие, чтобы разломать гранит на части? И почему мелкозернистый гранит считается самым крепким камнем, превосходя по прочности бетон?

Напомним, ранее блогеры показали, как ведет себя гидравлический пресс против алмаза.