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Гидравлический пресс против самого твердого камня: Эксперименты

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Выдержит ли мелкозернистый гранит давление в 100 тонн?

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Сможет ли 100-тонный гидравлический пресс с конусной и плоской насадкой раздавить самый твердый камень - мелкозернистый гранит? 

Какое нужно усилие, чтобы разломать гранит на части? И почему мелкозернистый гранит считается самым крепким камнем, превосходя по прочности бетон?

Напомним, ранее блогеры показали, как ведет себя гидравлический пресс против алмаза.

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Теги: видео, эксперименты
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