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Adobe полностью убьет Flash в конце года

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Технология не будет поддерживаться.
Технология умрет в конце года
Технология умрет в конце года
freesoft.ru

О завершении жизненного цикла Flash в браузерах сообщалось несколько лет назад. Но теперь компания Adobe назвала дату, когда точно перестанет поддерживать технологию, а загрузку с сайта заблокируют.

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С 31 декабря 2020 года скачать Flash с сайта Adobe больше не удастся. Компания заблокирует контент, и Flash перестанет работать.

На данный момент неизвестно, сколько сайта в Сети используют устаревшую технологию. 

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft полностью откажется от Flash.

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Теги: Flash, Adobe Flash
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