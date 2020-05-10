Adobe полностью убьет Flash в конце года

Технология не будет поддерживаться.

Технология умрет в конце года freesoft.ru

О завершении жизненного цикла Flash в браузерах сообщалось несколько лет назад. Но теперь компания Adobe назвала дату, когда точно перестанет поддерживать технологию, а загрузку с сайта заблокируют.

Читай также: Браузер Chrome лишится поддержки Flash

С 31 декабря 2020 года скачать Flash с сайта Adobe больше не удастся. Компания заблокирует контент, и Flash перестанет работать.

На данный момент неизвестно, сколько сайта в Сети используют устаревшую технологию.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft полностью откажется от Flash.