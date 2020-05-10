Adobe полностью убьет Flash в конце года
Технология не будет поддерживаться.
О завершении жизненного цикла Flash в браузерах сообщалось несколько лет назад. Но теперь компания Adobe назвала дату, когда точно перестанет поддерживать технологию, а загрузку с сайта заблокируют.
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С 31 декабря 2020 года скачать Flash с сайта Adobe больше не удастся. Компания заблокирует контент, и Flash перестанет работать.
На данный момент неизвестно, сколько сайта в Сети используют устаревшую технологию.
Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft полностью откажется от Flash.
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