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Новый складной смартфон Samsung получит две батареи

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Galaxy Fold 2 будет иметь разделенную на две части батарею.
Galaxy Fold 2 получит двойную батарею
Galaxy Fold 2 получит двойную батарею
geeky-gadgets.com

Ожидается, что Samsung представит свой новый смартфон Galaxy Fold 2 официально в августе вместе с Galaxy Note 20, и теперь у нас есть некоторые подробности о телефоне.

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Ранее мы слышали, что в устройстве будет использоваться сверхтонкий стеклянный дисплей вместо пластикового дисплея, и теперь у нас есть некоторые подробности об аккумуляторе телефона.

Общая емкость аккумулятора составляет 4365 мАч, он будет разделен на две батареи, по одной на каждую половину устройства.

Одна батарея будет иметь емкость 2090 мАч, а другая - 2275 мАч, что дает общую емкость батареи 4365. Это немного меньше, чем у оригинальной Galaxy Fold, которая была емкостью 4380 мАч.

Ожидается, что телефон получит ряд других обновлений, включая новые камеры, новый процессор и больше оперативной памяти, чем у предыдущей модели. Мы ожидаем, что телефон будет выпущен в августе. По слухам, Samsung проведет пресс-конференцию 5 августа.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung купил патент на планшет со встроенной подставкой.

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Теги: Galaxy Fold 2, Samsung
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