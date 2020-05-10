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Видео дня: Оговорка Кличко и Comment Out / Ксения Собчак х ZIVERT

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В тренде - новости и развлекательное шоу.

Виталий Кличко выдал новый мегаляп в прямом эфире

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Мэр Киева и "вечный" чемпион WBC Виталий Кличко на ежедневном брифинге имел неосторожность создать очередную порцию мемов в свой адрес.

Comment Out #22 / Ксения Собчак х ZIVERT

Читай также: Видео дня: Егор Крид - Ветер перемен и Хата на тата 8 сезон

Ксения Собчак и Юлия Зиверт участвуют в новом выпуске Comment Out.  Правила шоу Comment Out: На столе три карточки: “Звезда”, “Комментарий”, “Наказание”. Участник вытягивает “звезду”, которой должен написать случайный идиотский комментарий под последним постом в инстаграм. Если участник соглашается опубликовать свой комментарий, он получает балл. Если нет - выполняет наказание.

Напомним, днем ранее в тренды попали Типы пациентов на приеме у доктора и Клава Кока & NILETTO.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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