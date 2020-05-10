Boston Dynamics начала продажи своих робопсов всем желающим

За робота нужно выложить 75 тысяч долларов.

Boston Dynamics объявила о планах начать коммерческие продажи своего робота Spot в прошлом году, и после насыщенного событиями периода, когда он был сдан в аренду для работы на нефтяных вышках и новозеландской ферме, робопса теперь можно купить через веб-сайт компании.

За последние несколько лет возможности Spot значительно улучшились. С тех пор как Boston Dynamics в 2017 году переделала его, мы видели, как Spot открывал двери для своих друзей-роботов, танцевал тверк, и даже объединился с другими роботами, чтобы буксировать грузовик через парковку.

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Boston Dynamics объявила, что открывает продажи робота в прошлом году, превратив четвероногую машину в коммерческий продукт. Однако с тех пор несколько первых пользователей взяли в аренду робота для целого ряда интересных применений.

К ним относятся использование его стереокамеры и систем предотвращения препятствий для обнаружения утечек газа на норвежской нефтяной вышке, использование возможностей дистанционного управления для разведения овец на ферме в Новой Зеландии и использование его камер для обеспечения социального дистанцирования в парке в Сингапуре.

Начиная с сегодняшнего дня, любая компания, желающая добавить Spot в свой парк работников, может сделать это за $75 000. Эта цена включает запасной аккумулятор, зарядное устройство, чехол для переноски, планшетный контроллер и зарядное устройство.

Комплект поставки Boston Dynamics

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Хотя Spot спроектирован так, чтобы работать прямо из коробки, его разработчики программного обеспечения все еще могут использовать его, чтобы вооружить его всевозможными новыми навыками, такими как навигация в опасных средах или перенос полезных нагрузок.

Таким образом, он по-прежнему предназначен для промышленных или коммерческих условий, при этом компания отмечает, что Spot не сертифицирован для использования дома.

Промо-ролик, представленный ниже, предлагает взглянуть на Spot в действии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае начнут выпускать робокотов.