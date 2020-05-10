У спутникового интернета Starlink появились серьезные проблемы

Starlink может недополучить 16 миллиардов.

Американская Федеральная комиссия по связи (FCC) заявила, что у нее есть “серьезные сомнения“, что SpaceX сможет предоставлять интернет-услуги с задержкой менее 100 миллисекунд. Это будет не только плохо для пользователей, но и означает, что SpaceX может оказаться в невыгодном положении на аукционе по распределению 16 миллиардов долларов федеральных средств для поддержки широкополосного доступа в сельской местности. SpaceX категорически не согласен, но, возможно, не сможет доказать свою правоту.

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В отчете об аукционе фазы I для сельского фонда цифровых возможностей (RDOF) FCC признала, что Starlink и другие поставщики LEO (низкая околоземная орбита) имеют преимущества перед геостационарными спутниками, которые работают на гораздо больших высотах. Тем не менее, скептически относится к тому, что задержка может быть определена только орбитальной высотой, говоря, что на нее также могут влиять такие факторы, как “обработка, маршрутизация и транспортировка трафика к месту назначения“.

SpaceX утверждал, что сомнения FCC необоснованны и что Starlink “легко преодолеет 100-миллисекундный порог для услуг с малой задержкой, даже включая его “время обработки“ в нереалистичных сценариях наихудшего случая. Фактически, с высотами от 540 до 570 км SpaceX передает с задержкой менее 20 миллисекунд, как и кабельный интернет.

Федеральная комиссия связи США написала, что у нее есть “серьезные сомнения в том, что любые сети с низкой околоземной орбитой смогут соответствовать требованиям к кратким заявкам на участие в торгах“. Другими словами, SpaceX вполне может быть права насчет требований о задержке, но без работающей сети она не сможет доказать это вовремя, чтобы претендовать на максимальное финансирование.

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Это не означает, что SpaceX будет полностью закрыт. Он по-прежнему может претендовать на финансирование за пределами уровня низкого времени ожидания, но это может уменьшить суммы, которые он может получить.

В настоящее время у SpaceX есть 480 спутников, но пока нет потребительских сервисов, и у него есть ровно месяц, чтобы подать заявку на аукцион. В этом году компания планирует развернуть услуги на севере США и в Канаде, но, скорее всего, будет слишком поздно.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Илона Маска набирает тестировщиков для спутникового интернета.