Как вырастить редиску-мутант: Эксперимент

Что будет с редиской, если ее обрабатывать гормоном роста?

Блогер Thoisoi в видео показал, как он вырастил редиску-мутант и даже попробовал на вкус.

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Для опытов он взял обычную продолговатую редиску, прорастил семена, а потом рассадил по разным горшкам для чистоты эксперимента.

Два горшка он удобрил гиббереллиновой кислотой, а два оставил в качестве контрольных образцов.

Напомним, ранее блогеры показали, что будет, если неделю есть только фастфуд.