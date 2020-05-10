Как вырастить редиску-мутант: Эксперимент
Что будет с редиской, если ее обрабатывать гормоном роста?
Блогер Thoisoi в видео показал, как он вырастил редиску-мутант и даже попробовал на вкус.
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Для опытов он взял обычную продолговатую редиску, прорастил семена, а потом рассадил по разным горшкам для чистоты эксперимента.
Два горшка он удобрил гиббереллиновой кислотой, а два оставил в качестве контрольных образцов.
Напомним, ранее блогеры показали, что будет, если неделю есть только фастфуд.
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