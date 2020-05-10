Еврокомиссия начала антимонопольное расследования против Apple

Компании пожаловались на сокращение подписок при продаже через App Store.

Первое расследование позволит выяснить, нарушила ли Apple правила конкуренции ЕС со своими политиками App Store, после того, как Spotify и Rakuten пожаловались на 30-процентное сокращение подписок и продаж электронных книг через свой App Store.

Читай также: В Европе утвердили единый стандарт зарядки для мобильных устройств

"Мы должны обеспечить, чтобы правила Apple не искажали конкуренцию на рынках, где Apple конкурирует с другими разработчиками приложений, например, с сервисом потоковой передачи музыки Apple Music или с Apple Books", - говорит Маргрет Вестагер, глава антимонопольного подразделения ЕС. "Поэтому я решил внимательно изучить правила Apple App Store и их соответствие правилам конкуренции ЕС".

Spotify утверждает, что Apple использует свой App Store, чтобы подавить инновации и ограничить выбор потребителей в пользу своего собственного сервиса Apple Music. Rakuten подал аналогичную жалобу в ЕС в начале этого года, утверждая, что Apple неконкурентоспособно брать 30-процентную комиссию за электронные книги, продаваемые через App Store, при продвижении своего собственного сервиса Apple Books.

Наряду с расследованием в App Store Европейская комиссия также рассмотрит Apple Pay, чтобы оценить, нарушает ли платежная система Apple правила конкуренции ЕС. Apple имеет ограниченный доступ к функциям Near Field Communication (NFC) своих устройств iPhone и Apple Watch, что означает, что банки и другие поставщики финансовых услуг не могут предлагать платежи NFC через свои собственные приложения.

Читай также: Еврокомиссия усиливает давление на Google

Vestager указывает на увеличение количества мобильных платежей в Европе из-за продолжающейся пандемии коронавируса в качестве мотивации для своего расследования Apple Pay. "Похоже, что Apple устанавливает условия использования Apple Pay в приложениях и на сайтах продавцов", - говорит Вестер.

Расследование Apple Pay началось через несколько месяцев после того, как немецкие законодатели проголосовали за принятие закона, который может заставить Apple разрешить другим компаниям получать доступ к чипам NFC своего телефона. Apple осталась удивлена ​​законопроектом, утверждая, что этот шаг "может быть вреден для удобства пользователей, защиты данных и безопасности финансовой информации".

Оба официальных антимонопольных расследования начнутся сегодня, когда Комиссия пообещает провести углубленное расследование "в приоритетном порядке".

Напомним, ранее сообщалось, что Еврокомиссия заподозрила Apple в сговоре с издателями.