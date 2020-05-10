Майское обновление Windows 10 ломает Chrome

Пользователи не могут нормально залогиниться.

Пользователи Chrome жалуются, что после установки Windows 10 версии 2004 они сталкиваются с проблемой, из-за которой Google продолжает выводить пользователей из каждой учетной записи в браузере Chrome. Затем он заставляет пользователей снова войти в систему.

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Эта проблема появляется, когда вы закрываете браузер Chrome, а затем снова открываете его - вам придется снова войти в систему. Удаление и повторная установка браузера не решают проблему.

Эта проблема уже присутствовала в Insider Builds для Windows 10 v2004, но поскольку команда Chromium испытывала трудности с ее воспроизведением, они изначально не планировали ее дальнейшее изучение.

К счастью, исследователь Google Security Tavis Ormandy столкнулся с той же проблемой, что подтолкнуло группу к дальнейшему расследованию этой проблемы.

Похоже, что проблема заключается в том, что API защиты данных Windows (DPAPI), который помогает защитить данные в Windows 2000 и более поздних версиях, включая закрытые ключи, сохраненные учетные данные и другую конфиденциальную информацию, не работает, хотя причина пока не известна.

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Тавис с тревогой предполагает, что проблема, скорее всего, скоро распространится и на Chrome-powered Edge.

Пока мы ждем, пока программные гиганты решат проблему, следующий обходной путь, рекомендованный Тависом, кажется, поможет.

Закройте процесс Chrome.exe. Убедитесь, что он полностью закрыт, открыв диспетчер задач (Ctrl + Shift + Esc)

Нажмите и удерживайте Windows + L, чтобы заблокировать систему

Разблокируйте систему, введя пароль или систему аутентификации, которую вы настроили с помощью Windows Hello

Открыть Chrome

Напомним, ранее сообщалось, что обновление Windows 10 ломает "песочницу" браузеров.