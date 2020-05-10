Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Майское обновление Windows 10 ломает Chrome

Комментариев: 0
Пользователи не могут нормально залогиниться.
Обновление постоянно выкидывает пользователей из браузера
Обновление постоянно выкидывает пользователей из браузера
mspoweruser.com

Пользователи Chrome жалуются, что после установки Windows 10 версии 2004 они сталкиваются с проблемой, из-за которой Google продолжает выводить пользователей из каждой учетной записи в браузере Chrome. Затем он заставляет пользователей снова войти в систему.

Читай также: Майское обновление для Windows 10 доступно для загрузки

Эта проблема появляется, когда вы закрываете браузер Chrome, а затем снова открываете его - вам придется снова войти в систему. Удаление и повторная установка браузера не решают проблему.

Эта проблема уже присутствовала в Insider Builds для Windows 10 v2004, но поскольку команда Chromium испытывала трудности с ее воспроизведением, они изначально не планировали ее дальнейшее изучение.

К счастью, исследователь Google Security Tavis Ormandy столкнулся с той же проблемой, что подтолкнуло группу к дальнейшему расследованию этой проблемы.

Похоже, что проблема заключается в том, что API защиты данных Windows (DPAPI), который помогает защитить данные в Windows 2000 и более поздних версиях, включая закрытые ключи, сохраненные учетные данные и другую конфиденциальную информацию, не работает, хотя причина пока не известна.

Читай также: Защитник Windows блокирует установку майского обновления

Тавис с тревогой предполагает, что проблема, скорее всего, скоро распространится и на Chrome-powered Edge.

Пока мы ждем, пока программные гиганты решат проблему, следующий обходной путь, рекомендованный Тависом, кажется, поможет.

  • Закройте процесс Chrome.exe. Убедитесь, что он полностью закрыт, открыв диспетчер задач (Ctrl + Shift + Esc)
  • Нажмите и удерживайте Windows + L, чтобы заблокировать систему
  • Разблокируйте систему, введя пароль или систему аутентификации, которую вы настроили с помощью Windows Hello
  • Открыть Chrome

Напомним, ранее сообщалось, что обновление Windows 10 ломает "песочницу" браузеров.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Windows 10, Windows 10 May 2020 Update, Chrome
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь