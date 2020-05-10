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Видео дня: Типы пациентов на приеме у доктора и Клава Кока & NILETTO

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Клава Кока & NILETTO - Краш 

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"Изначально эта песня не планировалась в дуэте, но когда я записала припев, я прямо услышала на этом треке Даню NILETTO! Следила за его творчеством со времен проекта "Песни на ТНТ", очень зацепила его "куртка на двоих", так ещё и тот факт, что мы земляки, оба из ЕКБ. Дане очень понравился трек, он сказал, что "в ней схожий дух с ЛЮБИМКОЙ" и быстренько придумал свой куплет.  Ну и мы записали эту бомбу, от которой мы просто взрываемся в танце", - пишет под видео Клава Кока.

Типы пациентов на приеме у доктора

На канале Трум Трум Селект появилось видео про типичных пациентов, которые приходят в больницу. Это и трусишки, и влогеры, ведущие прямые эфиры. А вы себя узнаете среди представленных типов пациентов?

Напомним, днем ранее в тренды попали Холостяк 10 и TROLLZ - 6ix9ine & Nicki Minaj.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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