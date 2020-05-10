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Что будет, если накормить хищное растение колбасой: Эксперимент

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Также растение попытались накормить разными продуктами.

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Каких насекомых предпочитает Венерина мухоловка? А сможет ли она захватить жука?

И что будет, если дать ей непривычные “угощения“? Например, Тик-так или Скиттлс. 

Оказалось, что конфета пришлась мухоловке по вкусу, а Тик-Так так и не смог переварить. 

Также растение “съело“ рыбку, и пыталась схватить палец. 

Напомним, ранее блогеры показали 15 крутых экспериментов в домашних условиях.

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