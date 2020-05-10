Что будет, если накормить хищное растение колбасой: Эксперимент
Также растение попытались накормить разными продуктами.
Читай также: Эксперимент: Телевизор и другая техника в подсолнечном масле
Каких насекомых предпочитает Венерина мухоловка? А сможет ли она захватить жука?
И что будет, если дать ей непривычные “угощения“? Например, Тик-так или Скиттлс.
Оказалось, что конфета пришлась мухоловке по вкусу, а Тик-Так так и не смог переварить.
Также растение “съело“ рыбку, и пыталась схватить палец.
Напомним, ранее блогеры показали 15 крутых экспериментов в домашних условиях.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил