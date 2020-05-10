Компания Илона Маска набирает тестировщиков для спутникового интернета

Starlink скоро запустит закрытый бета-тест.

На сайте Starlink появилась форма для отбора бета-тестировщиков на испытание спутникового интернета.

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"С производительностью, которая намного превосходит производительность традиционного спутникового интернета, и глобальной сети, не ограниченной лимитами наземной инфраструктуры, Starlink обеспечит высокоскоростной широкополосный интернет в местах, где доступ был ненадёжным, дорогостоящим или его не было вообще", - сказано в сообщении.

Хотя форму может заполнить любой желающий, первые тесты пройдут на территории США, а затем уже в других странах.

Напомним, ранее сообщалось, что 13 июня SpaceX успешно запустил партию из 58 интернет-спутников Starlink.