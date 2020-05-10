Видео дня: Холостяк 10 и TROLLZ - 6ix9ine & Nicki Minaj

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Холостяк 10. Жизнь после проекта

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В проекте Холостяк 10 сезон вы узнаете, как сложилась жизнь участников за рамками шоу.

Макс Михайлюк придет в студию к Григорию Решетнику, чтобы рассказать о своей жизни после проекта, а также отношениях с Дашей Ульяновой. Но перед этим участницы шоу Холостяк 2020 появятся в студии, чтобы расставить все точки над і в отношениях с Максом Михайлюком.

TROLLZ - 6ix9ine & Nicki Minaj

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Ники Минаж и рэпер Tekashi 6ix9ine выпустили новый совместный трек TROLLZ, и на этот раз с благородной целью. Скандально известный рэпер вспомнил о времени, когда сидел на скамье подсудимых. И решил помочь бедным арестантам деньгами.

Напомним, ранее в тренды попали MONATIK & Вера Брежнева и Презентация Sony PlayStation 5.