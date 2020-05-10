Обновление популярных антивирусов ломает Windows 10

После обновления AVG и Avast блокируется запуск некоторых программ.

На прошлой неделе пользователи Windows 10 начали жаловаться на то, что им не удалось запустить Microsoft Office и другие приложения в Windows 10.

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При попытке сделать это, им показывалось сообщение "Windows не может найти C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\WORD.EXE. Убедитесь, что вы правильно ввели имя, а затем попробуйте снова".

Первоначально предполагалось, что это проблема накопительного обновления Windows 10, но было подтверждено, что проблема была вызвана программами Avast и AVG, установленными на компьютере.

Компонент программного обеспечения безопасности AVG / Avast вызывает создание записей реестра выполнения файлов изображений для различных приложений, которые запускают приложения через фильтр autoreactivator.exe. Но недавнее обновление сломало что-то в этом фильтре, из-за чего программы не запускались.

Эта проблема встречается не впервые с программным обеспечением Avast. Люди сообщают об этой же ошибке в Autoreactivator.exe с 2017 года.

Согласно сообщению на форумах Avast, было выпущено автоматическое обновление, которое решает проблему. Avast также предоставил URL-адрес для загрузки этого исправления.

Напомним, ранее сообщалось, что антивирус Avast уличили в продаже данных пользователей.