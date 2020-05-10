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Обновление популярных антивирусов ломает Windows 10

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После обновления AVG и Avast блокируется запуск некоторых программ.
Обновление антивируса ломает реестр
Обновление антивируса ломает реестр
bleepingcomputer.com

На прошлой неделе пользователи Windows 10 начали жаловаться на то, что им не удалось запустить Microsoft Office и другие приложения в Windows 10.

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При попытке сделать это, им показывалось сообщение "Windows не может найти C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\WORD.EXE. Убедитесь, что вы правильно ввели имя, а затем попробуйте снова".

Первоначально предполагалось, что это проблема накопительного обновления Windows 10, но было подтверждено, что проблема была вызвана программами Avast и AVG, установленными на компьютере.

Компонент программного обеспечения безопасности AVG / Avast вызывает создание записей реестра выполнения файлов изображений для различных приложений, которые запускают приложения через фильтр autoreactivator.exe. Но недавнее обновление сломало что-то в этом фильтре, из-за чего программы не запускались.

Эта проблема встречается не впервые с программным обеспечением Avast. Люди сообщают об этой же ошибке в Autoreactivator.exe с 2017 года.

Согласно сообщению на форумах Avast, было выпущено автоматическое обновление, которое решает проблему. Avast также предоставил URL-адрес для загрузки этого исправления.

Напомним, ранее сообщалось, что антивирус Avast уличили в продаже данных пользователей.

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Теги: Avast, AVG, антивирус, Windows 10
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