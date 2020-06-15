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Японская частная ракета упала в океан

Комментариев: 2
Запуск прошел успешно, но на 70 секунде полета произошел сбой.
Ракета перед стартом
Ракета перед стартом
Interstellar Technologies

Японский космический стартап Interstellar Technologies не смог выйти в космос с помощью своего последнего запуска малой ракеты в начале воскресенья (14 июня).

Краудфандинговая ракета, названная Momo-F5, взлетела с площадки в Таики, Хоккайдо, 14 июня в 23:15 по Киеву. Вскоре после старта ракета произошел сбой, заставив Interstellar Technologies выдать команду прерывания, которая привела к падению ракеты-носителя в Тихом океане.

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Представители Interstellar Technologies заявили, что прекратили запуск примерно через 70 секунд после старта, когда стало ясно, что ракета Momo-F5 потерпела неудачу. Приблизительно через 36 секунд после старта были замечены осколки, падающие из сопла двигателя ракеты, добавили они.

Максимальная высота полета Momo-F5 составила 11,5 км, что значительно меньше его цели в 100 км, высота, признанная границей космоса. Она упала в Тихий океан чуть более чем в 4 км от берега.

Компания Interstellar Technologies использовала краудфандинговый сайт Campfire, чтобы собрать 391 000 долларов для запуска Momo-F5, что намного выше цели миссии на 84 000 долларов. 

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В своем обновлении миссии Campfire Interstellar Technologies поблагодарила спонсоров за их поддержку и за то, что они не пытались лично наблюдать за запуском. Компания попросила зрителей остаться дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса в условиях продолжающейся пандемии.

Новая ракета Momo уже находится в стадии строительства, добавили они. Interstellar Technologies также разрабатывает орбитальную ракету под названием Zero.

Как следует из названия, Momo-F5 - пятая ракета, созданная Interstellar Technologies, которая стремится создавать доступные ракеты. Она имеет высоту 10 метров и весит около тонны. Компания выполнила одну успешную миссию - полет ракеты Momo-F3 в мае 2019 года.

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Теги: ракета, Япония, Momo
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Комментариев (2)
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Woodbrother    15.06.2020, 10:50
Оценка:  +1
Woodbrother
Японцам надо у любителей США учиться. Те давно в космос ракеты пускают самопальные.
Yura_Shka    15.06.2020, 10:30
Оценка:  0
Yura_Shka
В 23:15 УТРА????
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