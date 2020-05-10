Пользователи нашли простейший способ убрать рекламу с YouTube

Дело в одной точке.

Такой метод не будет работать в приложении Habrahabr.ru

Вас раздражает реклама на видеосервисе YouTube? Пользователи Reddit поделились простым способом убрать рекламу. Никаких дополнительных программ ставить не надо. Достаточно поставить точку в нужном месте.

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О способе избавления от рекламы написал пользователь unicorn4sale.

"К вашему сведению: вы можете обойти рекламу на YouTube, добавив точку после домена", - написал он, предположив, что это доступно только в настольных браузерах.

"Я изначально предполагал, что он не работает на мобильных устройствах, потому что браузеры нормализовали URL, но это не так. Перенаправление происходит на стороне сервера. Поэтому, если вы хотите, чтобы это работало в мобильных браузерах, используйте функцию "Версия для ПК".

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Как это выглядит. Например, https://www.youtube.com/watch?v=DuB8VUICGqc иногда будет показывать рекламу. Но https://www.youtube.com./watch?v=DuB8VUICGqc не будет.

Также пользователь пояснил, почему так происходит. Веб-сайты забывают нормализовать имя хоста, контент по-прежнему обслуживается, но в браузере нет совпадения имен хостов, поэтому нет файлов cookie и не работает CORS. Также многие крупные сайты используют другой домен для показа рекламы / медиа с помощью белого списка, который не содержит лишнюю точку. Это работает для многих новостных сайтов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Youtube появилось горизонтальное пролистывание видео.