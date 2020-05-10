В Сети появилось изображение Samsung Galaxy Tab S7

Планшет получит 11-дюймовый экран.

Предстоящий флагманский Android-планшет Samsung Galaxy Tab S7 был сертифицирован специальной группой по интересам Bluetooth (SIG) в начале этой недели. Портал OnLeaks теперь объединился с магазином технических аксессуаров Pigtou, чтобы поделиться первыми заводскими рендерами на базе CAD меньшей Galaxy Tab S7.

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Рендеры предполагают, что предстоящий 11-дюймовый Galaxy Tab S7 будет довольно похож на нынешний Galaxy Tab S6. Лицевая панель планшета не выглядит значительно тоньше, а задняя часть также выглядит довольно похожей. Как и Galaxy Tab S6, Tab S7 будет иметь массив из двух камер на задней панели, хотя, похоже, в будущем планшете будет также установлена ​​светодиодная вспышка. Хотя эти рендеры не показывают S Pen, Galaxy Tab S7, как ожидается, будет поставляться с ним.

К сожалению, ключевые технические характеристики Galaxy Tab S7 до сих пор остаются загадкой. Мы ожидаем, что он будет оснащен новейшим чипсетом Snapdragon 865 компании Qualcomm, в сочетании с как минимум 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Также ожидается, что планшет будет иметь поддержку 5G и батарею на 7760 мАч.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung запатентовал сгибаемый втрое планшет.