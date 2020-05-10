Крупнейшую компьютерную выставку отменили из-за коронавируса
Совет по развитию внешней торговли Тайваня (TAITRA) объявил сегодня, что Computex 2020 был отменен из-за Covid-19.
Читай также: Ученый: Коронавирус Covid-19 не был создан искусственно
Первоначально шоу было перенесено на сентябрь из-за пандемии Covid-19, но с учетом того, что Тайвань закрыл свои границы для иностранных граждан и не было сроков повторного открытия, организаторы решили перенести шоу полностью на 2021 год.
Только иностранным гражданам с разрешением на проживание разрешено въезжать в Тайвань, но любой въезжающий в страну должен пройти 14-дневный карантин. Есть некоторые разговоры об ослаблении ограничений для деловых путешественников, но все же любой, въезжающий на Тайвань, должен будет пройти 5-дневный карантин.
Читай также: Суперкомпьютер IBM нашел 77 вариантов борьбы с коронавирусом
В 2003 году, после вспышки атипичной пневмонии, организаторы перенесли Computex на сентябрь вместо обычного календарного размещения в июне. Но пандемия SARS была гораздо более сдержанной: во всем мире было только 8000 случаев и 800 смертей; Covid-19 в настоящее время имеет 7,15 миллиона случаев и почти 408 000 смертей.
Напомним, ранее сообщалось, что крупнейшую выставку IFA 2020 отменили из-за коронавируса.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил