Видео дня: MONATIK & Вера Брежнева и Презентация Sony PlayStation 5

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MONATIK & Вера Брежнева — ВЕЧЕРиНОЧКА

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На YouTube состоялась премьера музыкального клипа певицы Веры Брежневой и популярного исполнителя Monatik на песню "Вечериночка".

По словам Дмитрия Монатика, он предложил Брежневой спеть дуэтом летом прошлого года, когда она приехала на его концерт в Юрмалу и он увидел ее танцующей в фан-зоне.

Презентация Sony PlayStation 5 вместе с Wylsacom

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После долгого ожидания Sony представила свою новую игровую консоль. Что происходило во время презентации, какие игры анонсированы для приставки и как выглядит сама PlayStation 5 - смотри в обзоре.

Напомним, днем ранее в тренды попали Файлы Пентагона и Тимати, Джиган, Даня Милохин - Хавчик.