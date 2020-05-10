Apple и Microsoft стали самыми дорогими компаниями в мире

Их общая капитализация - 3 триллиона долларов.

Инвесторы продолжали вкладывать в акции компаний с большой капитализацией в качестве страховки перед лицом экономической нестабильности и социальных волнений. И это привело к тому, что капитализация Apple и Microsoft в среду превысили 1,5 триллиона долларов каждая. Это был первый раз, когда какая-либо компания достигла такого уровня оценки, и давние конкуренты пересекли черту вместе.

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Amazon.com также побил рекорд, достигнув рыночной оценки в 1,3 триллиона долларов, в то время как Alphabet (материнская компания Google) впервые с февраля превысила уровень в 1 триллион долларов. Несмотря на то, что некоторые из них упали до закрытия, впервые с 21 февраля все четыре технологических гиганта получили оценку более 1 триллиона долларов одновременно.

Для каждой компании радикальные сдвиги, вызванные пандемией Covid-19 и связанным с ней спадом, дали свои преимущества. Все они имеют надежные балансовые отчеты и обширные базы пользователей по всему миру.

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Amazon выиграл от ускорения внедрения электронной коммерции. Alphabet пережил падение рекламной активности лучше, чем ожидали некоторые наблюдатели. Microsoft поддерживала ускоряющийся переход к облачным вычислениям и удаленной работе, что дало толчок предложениям в области облачного программного обеспечения, таким как Office 365 и Microsoft Teams. И растущее понимание мощи и необходимости облачных вычислений способствовало успехам Amazon, Microsoft и Alphabet.

Между тем Apple продолжает видеть огромный энтузиазм среди инвесторов по поводу предстоящего запуска iPhone 5G, роста бизнеса в сфере услуг и успеха носимых продуктов компании. На недавних сессиях Apple получила дополнительный импульс от свидетельств более высокой, чем ожидалось, производительности App Store в текущем квартале. Добавление стало недавнее сообщением о том, что компания, возможно, планирует отказаться от использования микропроцессоров Intel в персональных компьютерах Mac в пользу собственных чипов, основанных на разработках ARM.