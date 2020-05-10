Большие зеркальные часы своими руками: Эксперименты
Что нужно, чтобы сделать такие часы?
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В этом ролике блогер TarAKanex покажет, какие большие зеркальные часы он сделал своими руками для интерьера. Также он проверит, что будет, если соединить метал и зеркало.
Что нужно для того чтобы изготовить своими руками такие зеркальные часы на стену? Обо всем он расскажет в этом ролике.
Напомним, ранее блогеры показали 5 крутых экспериментов в домашних условиях.
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