Первый в мире трехмерный бионический глаз даст зрение Супермена

Этот глаз позволяет видеть даже в темноте.

Человеческий глаз - невероятно сложная часть нашего тела, поэтому неудивительно, что нам было нелегко его реконструировать. Теперь исследователи представили первый в мире искусственный 3D-глаз, который не только превосходит другие устройства, но и способен видеть лучше, чем обычный глаз.

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Бионические глаза являются способом восстановить зрение людям, которые потеряли его или даже тем, у кого его никогда не было. В настоящее время наиболее продвинутыми являются версии таких компаний, как Bionic Vision Australia и Second Sight, которые уже внедрены в пациентов.

Оба эти устройства имеют одинаковую базовую форму, начиная с пары очков с камерой в центре. Полученные данные обрабатываются небольшим устройством, а затем отправляются на имплант на сетчатке пользователя. Оттуда сигналы передаются в зрительные центры мозга.

И они работают. Пользователи сообщают о возможности снова видеть вспышки света, впервые за многие годы. К сожалению, это видение не достаточно ясно, чтобы они могли ориентироваться в мире, и другие исследования показали, что такого рода бионические глаза могут давать разноцветные изображения и слишком медленные, чтобы запечатлеть быстрые движения.

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Но это новое устройство может предвещать огромное улучшение. Команда, возглавляемая учеными Гонконгского университета науки и технологии (HKUST), разработала то, что они называют электрохимическим глазом (EC-Eye).

Вместо использования двумерного датчика изображения, такого как камера, EC-Eye моделируется после реальной сетчатки с вогнутой кривой. Эта поверхность усеяна множеством крошечных световых датчиков, предназначенных для имитации фоторецепторов на сетчатке человека. Эти датчики затем прикрепляются к жгуту проводов, которые действуют как зрительный нерв.

Свет падает на чувствительные датчики и передает сигнал по проводам HKUST

Команда проверила EC-Eye и показала, что он уже может захватывать изображения относительно четко. Он был установлен перед экраном компьютера, на котором отображались большие отдельные буквы, и он мог отображать их достаточно четко, чтобы их можно было прочитать.

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Хотя это существенное улучшение по сравнению с существующим дизайном бионического глаза, зрение EC-Eye все еще далеко от естественного человеческого глаза. Но, по словам команды, технология имеет потенциал, чтобы затмить реальный глаз, используя более плотный массив датчиков и присоединяя каждый датчик к отдельной нанопроволоке. Команда даже говорит, что использование других материалов в разных частях EC-Eye может дать пользователям более высокую чувствительность к инфракрасному излучению - в основном, к ночному видению.

Конечно, в будущем предстоит еще много работы, но EC-Eye выглядит многообещающе.

Исследование было опубликовано в журнале Nature. Устройство можно увидеть на видео ниже.

Напомним, ранее сообщалось, что биологи вырастили сетчатку глаза в пробирке.