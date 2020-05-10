Обновление Windows 10 ломает порты принтеров

Выключение принтера во время выключения компьютера сделает его недоступным.

Microsoft говорит, что порт USB-принтера не будет доступен для клиентов с устройствами под управлением Windows 10 версии 1903 или более поздней, если они отключат принтер во время выключения компьютера.

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После повторного запуска устройства Windows 10 порт USB-принтера исчезнет из списка портов принтера, и любые задачи, требующие его, завершатся неудачно.

"Если вы подключаете USB-принтер к Windows 10 версии 1903 или более поздней, затем выключите Windows и отсоедините или выключите принтер, и при следующем запуске Windows порт USB-принтера будет недоступен в списке портов принтера", - объясняет Microsoft в документе поддержки, опубликованном сегодня.

"Windows не сможет выполнить задачу, для которой требуется этот порт".

Эта проблема касается принтеров USB с драйверами, которые поставляются с Language Monitor, поскольку функция обратного вызова OpenPortEx не вызывается и "в результате пользователь не может выполнять операции, зависящие от работы Language Monitor".

"На панели управления« Устройства и принтеры при выборе [Свойства сервера печати]> вкладка [Порт] порт USB-принтера (например, USB001) не будет отображаться в списке портов принтера", - добавляет Microsoft. "В результате пользователь не может выполнять операции, зависящие от порта".

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Эту проблему можно устранить, подключив включенный USB-принтер перед запуском устройства Windows 10, на которое повлияла эта ошибка.

Microsoft подтвердила, что эта проблема касается устройств, работающих под управлением всех выпусков Windows 10 1903, Windows 10 1909 и Windows 10 2004.

В настоящее время компания работает над решением этой проблемы, которое будет выпущено в будущей версии операционной системы.

Вчера Microsoft признала еще одну проблему, затрагивающую пользователей Windows 10 версии 2004, когда внешние дисплеи могут стать черными, если они попытаются нарисовать в таких приложениях, как Microsoft Office Word.

Как и в случае с USB-принтером, Microsoft еще не добавила его в панель мониторинга работоспособности Windows 10 для упрощения отслеживания.

К счастью, пользователи могут обойти это, перезапустив свои устройства, так как после перезагрузки внешние дисплеи должны восстановиться.

Напомним, ранее сообщалось, что майское обновление для Windows 10 доступно для загрузки.