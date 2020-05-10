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Видео дня: Файлы Пентагона и Тимати, Джиган, Даня Милохин - Хавчик

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В тренде музыка и познавательные видео.

Тимати, Джиган, Даня Милохин - Хавчик

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Джиган, Тимати и начинающий тиктокер Даня Милохин записали песню, состоящую сплошь из мемов. В клипе на композицию "Хавчик", судя по всему, ориентированную на молодую аудиторию, также снялись блогеры Артур Бабич и Анна Покров.

ФАЙЛЫ ПЕНТАГОНА | Что сняли пилоты? 

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Совсем недавно весь интернет заполонила свежая история, связанная с тем, что правительство официально выложило видеозаписи, на которых изображены летающие тарелки. Что изображено на записях? Свежая ли это история? При чем тут панк рок? Сегодня попробуем выяснить.

Напомним, ранее в тренды попала авария с участием Михаила Ефремова.

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Теги: видео, тренды, тренды YouTube, видео дня
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