Видео дня: Файлы Пентагона и Тимати, Джиган, Даня Милохин - Хавчик

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Тимати, Джиган, Даня Милохин - Хавчик

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Джиган, Тимати и начинающий тиктокер Даня Милохин записали песню, состоящую сплошь из мемов. В клипе на композицию "Хавчик", судя по всему, ориентированную на молодую аудиторию, также снялись блогеры Артур Бабич и Анна Покров.

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Совсем недавно весь интернет заполонила свежая история, связанная с тем, что правительство официально выложило видеозаписи, на которых изображены летающие тарелки. Что изображено на записях? Свежая ли это история? При чем тут панк рок? Сегодня попробуем выяснить.

Напомним, ранее в тренды попала авария с участием Михаила Ефремова.