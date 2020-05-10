Google выпустил бета-версию Android 11 для всех

После переноса анонса Google выпустила мобильную операционку.

На прошлой неделе Google отложила выпуск бета-версии Android 11, чтобы люди могли сосредоточиться на важных дискуссиях о расовом правосудии. Сегодняшний релиз выглядит не так, как планировалось изначально - вместо прямой трансляции Google делится несколькими видео и онлайн-ресурсами.

"Мы смиренно благодарим тех, кто может дать отзыв об этом выпуске в настоящее время. Ваши отзывы очень важны для создания полезной мобильной платформы для миллиардов людей, разработчиков и производителей по всему миру", - говорится в сообщении Google.

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Чтобы упростить общение на телефоне, Android 11 переместит все ваши разговоры между несколькими приложениями обмена сообщениями в специальное пространство в разделе уведомлений. Это позволяет легко видеть ваши ответы и управлять ими в одном месте. Вы можете пометить разговор как приоритетный, чтобы дать ему предпочтение, чтобы вы никогда не пропустили важное сообщение. Эти ключевые разговоры отображаются на вашем постоянно включенном дисплее и могут появляться, если даже включена настройка "Не беспокоить".

Android 11 также представляет Bubbles, новую функцию, которая помогает вам отвечать и участвовать в важных беседах, не переключаясь между текущей задачей и приложением обмена сообщениями. Вы можете открыть Bubble для вашего разговора прямо из уведомления и многозадачности, не пропуская ничего.

Кроме того, когда вы печатаете с помощью Gboard в Android 11, вы получаете релевантные и автоматические предложения для смайликов и текста. Это возможно благодаря безопасному интеллекту на устройстве, использующему преимущества Федеративного обучения, и оно работает, когда Google не видит ничего, что вы вводите.

Новые способы управления подключенными устройствами и мультимедиа

Теперь вы можете быстро получить доступ и управлять своими интеллектуальными устройствами в одном месте, нажав и удерживая кнопку питания. Регулировка температуры, включение света или разблокировка передней двери теперь могут быть выполнены с помощью крана, не открывая несколько приложений.

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Элементы управления вашего устройства будут отображаться вместе с другими необходимыми вам данными, такими как способы оплаты или посадочный талон (когда мы снова будем летать). Нам нравится думать о нем как о «кармане» для вашего цифрового кошелька, ключей и многого другого.

Google также представляет новые средства управления мультимедиа в Android 11, что позволяет быстро и удобно переключать устройства, на которых воспроизводится аудио или видео контент. Теперь стало проще переносить музыку с собой из наушников, в динамики или даже на телевизор.

Больше улучшений конфиденциальности

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В каждом выпуске Android есть новые элементы управления конфиденциальностью и безопасностью, которые позволяют вам решать, как и когда будут передаваться данные на вашем устройстве. Android 11 имеет еще более детальные элементы управления для наиболее тонких разрешений. С одноразовыми разрешениями вы можете предоставить приложениям доступ к вашему микрофону, камере или местоположению только один раз. В следующий раз, когда приложению понадобится доступ к этим датчикам, оно снова запросит у вас разрешение.

Кроме того, если вы не использовали приложение в течение длительного периода времени, система "автоматически сбросит" все разрешения, связанные с этим приложением, и уведомит вас об этом. Вы всегда можете выбрать повторное предоставление разрешений приложения при следующем запуске приложения.

Android 11 также предоставляет множество других функций для вашего смартфона, таких как запись экрана, обновленный голосовой доступ, улучшенная производительность и улучшенное меню общего доступа, которое облегчает обмен контентом с вашего телефона. Многие из этих функций можно найти в бета-версии, доступной на телефонах Pixel 2+ сегодня и на других устройствах в ближайшие недели.

Напомним, ранее сообщалось, что Google случайно разослала новую версию Android 11.