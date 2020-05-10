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Плазменная лестница Иакова своими руками: Эксперименты

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Такому устройству позавидовал бы Тесла.

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Блогер  из Hamster Time решил собрать так называемую "лестницу Иакова", по электродам которой снизу вверх бегут разряды. 

Из чего состоит такое устройство, как правильно его настроить, чтобы ничего не спалить.

Делается такое устройство из строчников от старых советских телевизоров. Получается довольно странное устройство, которое выдает высокое напряжение.

Напомним, ранее блогеры показали, что такое атмосферное давление.

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Теги: видео, эксперименты
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