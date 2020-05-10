IBM закрывает проект распознавания лиц из-за нарушения прав человека

Компания обратилась в Конгресс США.

В письме, адресованном членам Конгресса, IBM заявила, что выходит из бизнеса универсального распознавания лиц, и заявила, что выступает против использования такой технологии для массового наблюдения и расового профилирования.

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Программное обеспечение для распознавания лиц является спорным по ряду причин, включая потенциальные нарушения прав человека, а также доказательства того, что технология менее точна при выявлении цветных людей.

"IBM больше не предлагает универсальное программное обеспечение для распознавания лиц или анализа", - сказал генеральный директор Арвинд Кришна в письме. "IBM решительно выступает против и не будет потворствовать использованию любых технологий, включая технологию распознавания лиц, предлагаемую другими поставщиками, для массового наблюдения, расового профилирования, нарушений основных прав и свобод человека или любых целей, которые не соответствуют нашим ценностям и принципам Доверия и прозрачности".

В письме также содержались предложения Кришны относительно законодательства, касающегося реформы полиции и ответственного использования технологий. IBM заявила, что ИИ, например, играет определенную роль в правоохранительной деятельности, но его следует тщательно проверить, чтобы убедиться, что он не содержит предвзятости. Компания также призывает к ужесточению федеральных законов о неправомерных действиях полиции.

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"Конгресс должен привлечь больше дел о неправомерных действиях полиции к компетенции федерального суда и внести изменения в квалифицированную доктрину неприкосновенности, которая не позволяет отдельным лицам добиваться возмещения убытков, когда полиция нарушает их конституционные права", - сказал Кришна.

"Конгресс должен также создать федеральный реестр неправомерных действий полиции и принять меры для поощрения или принуждения штатов и населенных пунктов к пересмотру и обновлению политики применения силы".

Напомним, ранее сообщалось, что IBM обзавелся собственным производителем антивирусов за миллиард долларов.