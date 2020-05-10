Майское обновление Windows 10 стало доступно для всех

Обновляться надо вручную.

Майское обновление Windows 10, также известное как Windows 10 версии 2004, было выпущено 27 мая 2020 года. Первоначально Microsoft предложила это обновление тем, кто посещает Узел обновления Windows, проверяет обновления и вручную выбирает загрузку.

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Microsoft также значительно снизила доступность обновления, ограничив его только определенными конфигурациями оборудования.

Начиная с сегодняшнего дня Microsoft делает обновление Windows 10 версии 2004 доступным для большего числа пользователей и широкого спектра аппаратных конфигураций.

Microsoft незаметно обновила свой документ о выпуске, чтобы подтвердить более широкую доступность Windows 10 версии 2004, но компания заявляет, что обновление доступно только для тех, кто запускает проверку обновлений на устройствах вручную.

Ранее те, кто вручную проверял наличие обновлений в Windows 10, ничего не находили. Теперь, если у вас есть совместимое устройство с накопительным обновлением Windows 10, вы сможете загружать обновление за май 2020 года, если нет других критических проблем, например, в вашей системе обнаружены несовместимые драйверы.

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"Windows 10 версии 2004 доступна для устройств под управлением Windows 10 версий 1903 и 1909, которые вручную ищут "Проверить наличие обновлений" через Центр обновления Windows. Мы также увеличиваем количество устройств, которым будет предлагаться это обновление", - сказали в Microsoft.

Пользователи также должны загрузить и установить KB4560960 на свои устройства под управлением Windows 10 версии 1909 или 1903. Если вы не видите KB4560960 в Центре обновления Windows, нажмите "Проверить наличие обновлений" и установите исправление вручную.

Установка этого накопительного обновления должна подготовить ваше устройство к обновлению Windows 10 версии 2004, но оно может сделать его не сразу доступным.

Microsoft все еще ограничивает обновление Windows 10, и вы не получите обновление, если оно было заблокировано OEM-производителем или производителем микросхем из-за проблем совместимости.

Напомним, ранее сообщалось, что большое обновление Windows 10 перенесли из-за критической уязвимости.