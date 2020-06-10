Видео дня: Авария с участием Михаила Ефремова
Російський актор Михайло Єфремов нетверезим спричинив масштабну аварію у центрі Москви
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Известный российский актер Михаил Ефремов нетрезвым устроил масштабную аварию. Произошло все накануне в центре Москвы, момент столкновения зафиксировали камеры наблюдения. Внедорожник, которым управлял Ефремов, на извилистом участке дороги едет прямо, выезжает на встречную и там лоб в лоб таранит фургон и еще один автомобиль.
Водитель машины, в которую врезался пьяный актер Михаил Ефремов, скончался
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Вечером 8 июня заслуженный артист России Михаил Ефремов, находясь за рулем своего автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу на Садовом кольце и столкнулся с фургоном "Лада". В полиции заявили, что в момент аварии Ефремов был пьян. Пострадавшего водителя "Лады" госпитализировали, утром 9 июня он умер.
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