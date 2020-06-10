Видео дня: Авария с участием Михаила Ефремова

В тренде - новости.

Російський актор Михайло Єфремов нетверезим спричинив масштабну аварію у центрі Москви

Читай также: Видео дня: Инвалидка Джеймса Бонда и Артур Пирожков - Алкоголичка (Пародия)

Известный российский актер Михаил Ефремов нетрезвым устроил масштабную аварию. Произошло все накануне в центре Москвы, момент столкновения зафиксировали камеры наблюдения. Внедорожник, которым управлял Ефремов, на извилистом участке дороги едет прямо, выезжает на встречную и там лоб в лоб таранит фургон и еще один автомобиль.

Водитель машины, в которую врезался пьяный актер Михаил Ефремов, скончался

Читай также: Видео дня: Ты допустил большую ошибку и Cвященник на дистанционке

Вечером 8 июня заслуженный артист России Михаил Ефремов, находясь за рулем своего автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу на Садовом кольце и столкнулся с фургоном "Лада". В полиции заявили, что в момент аварии Ефремов был пьян. Пострадавшего водителя "Лады" госпитализировали, утром 9 июня он умер.

Напомним, днем ранее в тренды попали MORGENSHTERN & Элджей - Cadillac и Шахтер - Десна.