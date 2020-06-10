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Видео дня: Авария с участием Михаила Ефремова

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Російський актор Михайло Єфремов нетверезим спричинив масштабну аварію у центрі Москви

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Известный российский актер Михаил Ефремов нетрезвым устроил масштабную аварию. Произошло все накануне в центре Москвы, момент столкновения зафиксировали камеры наблюдения. Внедорожник, которым управлял Ефремов, на извилистом участке дороги едет прямо, выезжает на встречную и там лоб в лоб таранит фургон и еще один автомобиль.

Водитель машины, в которую врезался пьяный актер Михаил Ефремов, скончался

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Вечером 8 июня заслуженный артист России Михаил Ефремов, находясь за рулем своего автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу на Садовом кольце и столкнулся с фургоном "Лада". В полиции заявили, что в момент аварии Ефремов был пьян. Пострадавшего водителя "Лады" госпитализировали, утром 9 июня он умер. 

Напомним, днем ранее в тренды попали MORGENSHTERN & Элджей - Cadillac и Шахтер - Десна.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  10.06.2020, 12:06
Оценка:  0
гость
Накуя нам все это говно из ублюдочного кацапстана?
Мы где живем? В Украине или в этом еб.у.чем лепрозории?
Насрать на кацапских еблоидов!
Пусть нах все там передохнут
гость  (аноним)  10.06.2020, 12:01
Оценка:  0
гость
ДАВАЙТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
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