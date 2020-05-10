Первая американка в открытом космосе спустилась в Марианскую впадину

Она стала первой женщиной в мире, совершившей такое погружение.

Бывший астронавт NASA, которая была первой американкой, вышедшей в космос, стала первой женщиной в мире, которая достигла самой глубокой точки на Земле.

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Кэти Салливан в субботу (6 июня) нырнула в Challenger Deep, самое малоизвестное место на планете. Теперь она - первая женщина и восьмой человек, спустившийся на 11 километров к основанию Марианского желоба в форме полумесяца, расположенного недалеко от Гуама в западной части Тихого океана.

"Ограничивающий фактор" - первый коммерческий сертифицированный аппарат для глубокого погружения Caladan Oceanic

Участие Салливан в экспедиции Caladan Oceanic "Кольцо Огня" прошло через 36 лет после того, как она выполнила выход в открытый космос с шаттла "Челленджер" в 1984 году. И орбитальная, и морская впадина были названы в честь HMS Challenger, исследовательского корабля Британского Королевского флота. Этот корабль в 1875 году было первым, который обнаружил то, что позже будет известно как Challenger Deep.

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В течение восьми погружений команда Caladan Oceanic надеется увидеть вулканические жерла, определить новые виды глубоководных морских обитателей и нанести на карту исключительную экономическую зону США по запросу Национального управления океанографии и атмосферы (NOAA). Среди других членов команды, которые должны были совершить погружение, - Келли Уолш, чей отец Дон Уолш первым достиг Challenger Deep с Жаком Пикаром на борту исследовательского батискафа Триеста 60 лет назад.

Напомним, ранее сообщалось, что американская астронавт побила рекорд по одиночному полету в космосе.