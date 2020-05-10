Сверхлегкий металл, который легче воды: Эксперименты

Какой металл невозможно утопить?

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В этом видео блогер Thoisoi расскажет о самых легких металлах на Земле. Он взял 11 самых легких металлов, которые обладают малой плотностью.

Скандий, алюминий, стронций, цезий, бериллий, магний, рубидий, кальций, натрий, калий и литий. Что легче?

Напомним, ранее блогеры проверяли, как ведут себя предметы в кислоте.