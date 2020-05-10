Найдены более 13 тысяч смартфонов с одинаковым IMEI

Это может быть не единичный случай.

В Индии обнаружена партия из более чем 13 500 смартфонов с одинаковым IMEI. Для тех, кто не знает, номер IMEI (или международный идентификатор мобильного оборудования) представляет собой уникальный 15-значный код, позволяющий различать устройства с входом SIM-карты.

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Как вы уже догадались, никакие два или более устройств не должны иметь одинаковый номер IMEI. Это вмешательство затрудняет соответствующим органам отслеживать и идентифицировать похищенные устройства. Этот вопрос всплыл, когда сотрудники полиции получили другой смартфон от сервисного центра в Дели в сентябре 2019 года. Даже после ремонта устройство показало системную ошибку, поэтому его передали в компанию Cyber ​​Cell.

После проверки Cyber ​​Cell обнаружил, что номер IMEI устройства был изменен. С тех пор команде Cyber ​​Cell и полиции удалось найти более 13 500 смартфонов с одинаковым номером IMEI. Эти данные делают его серьезной проблемой безопасности, поскольку подделка IMEI затруднит перехват преступников.

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Все эти смартфоны были одного производителя - компании Vivo, которая очень популярна в Индии. По состоянию на первый квартал 2020 года доля Vivo на индийском рынке смартфонов составляет 17%. Кроме того, за тот же квартал ей удалось вырасти на 40% благодаря бюджетной линейке Y-серии.

Соответствующие органы направили официальное уведомление главному сотруднику Vivo India Харманжиту Сингху. На данный момент Vivo не прокомментировал этот вопрос.

Это не первый раз, когда телефоны имели одинаковый IMEI. Еще в 2012 году аналогичный инцидент обнаружился, когда 18 000 телефонов использовали одинаковые номера IMEI. В 2017 году правительство Индии сделало подделку IMEI уголовно наказуемым преступлением с тюремным заключением сроком на три года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Индии представят смартфон стоимостью семь долларов.