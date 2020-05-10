Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Найдены более 13 тысяч смартфонов с одинаковым IMEI

Комментариев: 0
Это может быть не единичный случай.
Смартфоны Vivo оказались с одним IMEI
Смартфоны Vivo оказались с одним IMEI
gizchina.com

В Индии обнаружена партия из более чем  13 500 смартфонов с одинаковым IMEI. Для тех, кто не знает, номер IMEI (или международный идентификатор мобильного оборудования) представляет собой уникальный 15-значный код, позволяющий различать устройства с входом SIM-карты.

Читай также: В Кабмине вспомнили о возможности отключать телефоны по IMEI

Как вы уже догадались, никакие два или более устройств не должны иметь одинаковый номер IMEI. Это вмешательство затрудняет соответствующим органам отслеживать и идентифицировать похищенные устройства. Этот вопрос всплыл, когда сотрудники полиции получили другой смартфон от сервисного центра в Дели в сентябре 2019 года. Даже после ремонта устройство показало системную ошибку, поэтому его передали в компанию Cyber ​​Cell.

После проверки Cyber ​​Cell обнаружил, что номер IMEI устройства был изменен. С тех пор команде Cyber ​​Cell и полиции удалось найти более 13 500 смартфонов с одинаковым номером IMEI. Эти данные делают его серьезной проблемой безопасности, поскольку подделка IMEI затруднит перехват преступников.

Читай также: OnePlus обвинили в сборе данных пользователей

Все эти смартфоны были одного производителя - компании Vivo, которая очень популярна в Индии. По состоянию на первый квартал 2020 года доля Vivo на индийском рынке смартфонов составляет 17%. Кроме того, за тот же квартал ей удалось вырасти на 40% благодаря бюджетной линейке Y-серии. 

Соответствующие органы направили официальное уведомление главному сотруднику Vivo India Харманжиту Сингху. На данный момент Vivo не прокомментировал этот вопрос.

Это не первый раз, когда телефоны имели одинаковый IMEI. Еще в 2012 году аналогичный инцидент обнаружился, когда 18 000 телефонов использовали одинаковые номера IMEI. В 2017 году правительство Индии сделало подделку IMEI уголовно наказуемым преступлением с тюремным заключением сроком на три года. 

Напомним, ранее сообщалось, что в Индии представят смартфон стоимостью семь долларов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: IMEI, Индия, смартфоны, Vivo
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь