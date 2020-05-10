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Meizu запатентовала складной смартфон

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Патент описывает принцип гибкого экрана.
Meizu запатентовал гибкий смартфон
Meizu запатентовал гибкий смартфон
meizu

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С начала прошлого года на рынке начали появляться смартфоны со складными дисплеями. Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X - это первые складные телефоны от ведущих мировых производителей. Тем не менее, первым складным телефоном, который вышел в продажу, стал Royole FlexPai. С тех пор мы видели другие складные телефоны, такие как Huawei Mate Xs, Samsung Galaxy Z Flip, Microsoft Surface Duo, Moto Razr 2019, Royole Flexpai 2, LG G8X ThinQ и так далее. Каждый из этих смартфонов имеет уникальный дизайн, который делает складные телефоны интересными. Теперь недавно в сети появился патент на складной телефон Meizu.

Согласно информации компании, Meizu получила патент на складной смартфон. Заявка Meizu относится к технической области складных экранов мобильных телефонов.

Патент Meizu
Патент Meizu
gizchina.com

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Модель относится к складным мобильным телефонам и имеет складной экран с пеноматериалом. Пена для складного экрана мобильного телефона включает волоконный мономер, а волоконный мономер включает промежуточный сегмент. Два конца промежуточного сегмента соответственно проходят параллельно противоположным верхнему и нижнему сегментам. Корпус имеет последовательное соединение в направлении длины верхней секции и нижней секции, чтобы образовать гибкое тело.

Между корпусов расположен модуль вращающегося вала. Гибкий экран находится на верхних поверхностях корпуса

В целом, это только патентная заявка, и нет никакой гарантии, что это устройство увидит свет. Нам придется следить за компанией и сообщать о событиях.

Напомним, ранее сообщалось, что Meizu готовит к выходу двухэкранный смартфон.

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Теги: Meizu, патент
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