В Картах Google появится предупреждение о COVID-19

В приложении предупредят, где нужно носить маску.

Google обновил свое приложение Карты, чтобы помочь пользователям безопасно добраться до пунктов назначения, не беспокоясь о возможном заражении COVID-19.

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Новое обновление, согласно сообщению в блоге Google, предупреждает пользователей о любых ограничениях, связанных с COVID-19, и сообщает о том, насколько перегружена конкретная транзитная система.

Если вам необходимо знать местонахождение контрольно-пропускного пункта COVID-19 или вам необходимо знать, нужно ли вам носить лицевую маску в конкретной транспортной системе, приложение предоставит вам соответствующую информацию.

Согласно сообщениям в блоге Google, информация, которую Google использовал для предоставления этих предупреждений, собирается из "достоверных данных от местных органов власти, правительства штатов и федеральных органов власти или их веб-сайтов".

Google также доработал функцию, представленную в прошлом году, которая предсказывает, насколько загруженной система общественного транспорта может быть основана на данных, предоставленных пользователями. Чтобы получить доступ к этой функции, просто нажмите на опцию "Информация о транзите", а затем прокрутите вниз, чтобы увидеть "Прогнозы переполненности".

COVID-19 has made getting around more complicated. We're helping you get from A to B with new features that alert you to important information and allow you to safely avoid crowds on public transit → https://t.co/UbvQy9ihcC pic.twitter.com/1LozSND3WL — Google Maps (@googlemaps) June 8, 2020

В настоящее время обновление доступно в Аргентине, Австралии, Бельгии, Бразилии, Колумбии, Франции, Индии, Мексике, Нидерландах, Испании, Таиланде, Великобритании и США, и в скором времени планируется расширение на другие регионы.

Напомним, ранее сообщалось, что крупные технологические компании присоединились к борьбе с коронавирусом.