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Видео дня: MORGENSHTERN & Элджей - Cadillac и Шахтер - Десна

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Видео дня: MORGENSHTERN & Элджей - Cadillac и Шахтер - Десна

MORGENSHTERN & Элджей - Cadillac

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Алишер Валеев, известный под псевдонимом MORGENSHTERN, презентовал свой трек "Кадиллак", который записал совместно с Элджеем. В этот раз он поставил фанатам совершенно сумасшедшее условие - поставить на последнем клипе полтора миллиона дизлайков в YouTube.

Поклонники выполнили условие меньше, чем за сутки. Поначалу Алишер отшутился, намекнув на очередной обман фанатов.

Но в полночь неожиданно для всех Моргенштерн все-таки выложил свою новую песню, которая уже набрала более полутора миллионов просмотров.

Шахтар - Десна. Огляд матчу. 3:2

 

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Шахтер обыграл Десну в рамках 25 тура чемпионата Украины. Дубль на счету полузащитника “горняков“ Марлоса.

Дублем в составе “горняков“ отметился Марлос. Отметим, что на 24-й минуте поединка он не смог реализовать пенальти, который отбил Паст.

Напомним, ранее в тренды попали Протесты и беспорядки в США и Новые вайны.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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