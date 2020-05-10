Видео дня: MORGENSHTERN & Элджей - Cadillac и Шахтер - Десна
MORGENSHTERN & Элджей - Cadillac
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Алишер Валеев, известный под псевдонимом MORGENSHTERN, презентовал свой трек "Кадиллак", который записал совместно с Элджеем. В этот раз он поставил фанатам совершенно сумасшедшее условие - поставить на последнем клипе полтора миллиона дизлайков в YouTube.
Поклонники выполнили условие меньше, чем за сутки. Поначалу Алишер отшутился, намекнув на очередной обман фанатов.
Но в полночь неожиданно для всех Моргенштерн все-таки выложил свою новую песню, которая уже набрала более полутора миллионов просмотров.
Шахтар - Десна. Огляд матчу. 3:2
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Шахтер обыграл Десну в рамках 25 тура чемпионата Украины. Дубль на счету полузащитника “горняков“ Марлоса.
Дублем в составе “горняков“ отметился Марлос. Отметим, что на 24-й минуте поединка он не смог реализовать пенальти, который отбил Паст.
Напомним, ранее в тренды попали Протесты и беспорядки в США и Новые вайны.
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