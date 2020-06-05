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Первый закон Ньютона и инерция: Эксперименты

Комментариев: 1
Что вы знаете об инерции?

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Физика - это не только школьный предмет, но - наука, законы которой, к сожалению, нельзя игнорировать даже после окончания ее изучения. При этом физику в школе, как правило, мало кто любит и понимает – и, к сожалению, это отношение к предмету остается с человеком на всю оставшуюся жизнь. 

На канале Наука 2.0 появился ролик, который простыми словами объясняет первый закон Ньютона, зачем пристегиваться в машине, может ли бумага быть прочнее дерева и как действует инерция - на все тело и его отдельные части.

Напомним, ранее блогеры проверяли, закипает ли кровь в вакууме.

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Теги: видео, эксперименты
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Комментариев (1)
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zadneprohodchik    05.06.2020, 16:38
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zadneprohodchik
бред какой-то
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