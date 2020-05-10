Астрономы осудили спутники Илона Маска за помехи

Ранее астрономы уже жаловались на спутники Starlink.

Астрономы обеспокоены тем, как спутники Starkink SpaceX будут оказывать влияние на их наблюдения. Год назад они были встревожены тем, что спутники Starlink могут помешать наблюдениям за звездами. С тех пор комитет Американского астрономического общества (AAS) работает с компанией, чтобы обсудить способы уменьшения вреда от спутников.

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SpaceX сначала отреагировал на эти опасения экспериментальным DarkSat, запущенным в январе, чьи поверхности были затемнены, чтобы уменьшить количество отраженного солнечного света. Вслед за этим SpaceX представила VisorSat на последнем запуске Starlink 3 июня, спутник с зонтами, предназначенный для предотвращения попадания солнечного света на отражающие поверхности.

В то время как эффективность VisorSat должна быть измерена в ближайшие недели, как только космический корабль достигнет своей последней орбиты, астрономы говорят, что они рады, что SpaceX желает поработать с ними над этой проблемой. "Суть в том, что значительные ресурсы в SpaceX направляются на эти технические решения", - сказал Джеймс Ловенталь из Smith College во время пресс-конференции на 236-м заседании AAS 3 июня.

SpaceX, однако, не единственная компания с планами спутниковой мегаконтелляции. Ловенталь сказал, что астрономы имели гораздо меньше дискуссий с другими операторами спутников. "У нас была одна телеконференция с OneWeb, но потом они объявили о банкротстве, - сказал он во время презентации на конференции 2 июня. - У нас не было серьезных разговоров с другими операторами".

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Отсутствие дискуссий усиливается новыми предложениями некоторых компаний, включая OneWeb, по расширению своих созвездий спутников. Несмотря на подачу заявки на банкротство в марте, OneWeb представила в Федеральную комиссию по связи 27 мая планы увеличить свое созвездие на 48 000 спутников, чтобы дать ему "большую гибкость для удовлетворения растущих глобальных требований к подключению", говорится в заявлении компании о предложении.

"Ситуация только ухудшилась", - сказал Пэт Сейтцер из Мичиганского университета, который изучал влияние Starlink и других спутниковых созвездий на астрономию, на пресс-конференции AAS. Заявки OneWeb и других компаний добавят до 50 000 спутников в дополнение к планам для систем, в которых предлагается до 60 000 спутников. "Это очень серьезная проблема".

Предложение OneWeb выведет его спутники на орбиту около 1200 километров, что намного выше, чем у спутников Starlink на 550 километров. По его словам, на такой большой высоте спутники будут видны дольше после захода солнца и до восхода солнца. В одном сценарии, изучающем условия в обсерватории Вера-Рубин, строящейся в Чили, летом можно было увидеть не менее 500 спутников в любой момент времени в течение всей ночи.

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На большей высоте спутники будут слишком тусклыми, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом, если предположить, что новое созвездие использует конструкцию, аналогичную существующим спутникам OneWeb. Однако Зейтцер сказал, что они все еще будут достаточно яркими, чтобы насыщать чувствительные инструменты в этой обсерватории, мешая наблюдениям.

Другие обсерватории также обеспокоены новыми спутниками. На брифинге Лоуэнталь сказал, что AAS обследовала 23 обсерватории по всему миру о воздействии спутниковых мегаконстелляций, начиная с воздействия первоначального набора из 1584 спутников Starlink.

"Большинство ответивших обсерваторий выразили серьезную обеспокоенность, серьезные проблемы для науки и прогнозировали значительные финансовые затраты", - сказал он. По его словам, затронутые исследования включали съемки в широком поле, где невозможно избежать спутников, проходящих через поле зрения, а также чувствительные ко времени наблюдения переходных явлений.

Он сказал, что на вопрос о том, как оценить влияние, если на орбите находятся 20 000 спутников из различных мегаконстелляций, большинство ответило, что это повлияет почти на все их наблюдения.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX запустит спутник, который будет вести трансляцию с орбиты.