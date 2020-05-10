Из старых iPhone сделали забор
Во Вьетнаме дом оградили телефонами.
Пользователь TikTok minhhienapple из Вьетнама опубликовал видео, на котором показан забор из старых iPhone.
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Как видно на ролике, забор для дома сделан из различных моделей iPhone. Можно заметить iPhone 6 и iPhone 7, при этом создатель забора не заморачивался подбором цвета и размеров.
Вьетнамец, который опубликовал видео, работает в сервисном центре. Потому он имеет доступ к сломанным телефонам, которые и решил использовать необычным способом.
Напомним, ранее сообщалось, что Apple уличили в искусственном ухудшении старых iPhone.
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