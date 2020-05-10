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Из старых iPhone сделали забор

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Во Вьетнаме дом оградили телефонами.
Забор из телефонов
Забор из телефонов
Скриншот видео

Пользователь TikTok minhhienapple из Вьетнама опубликовал видео, на котором показан забор из старых iPhone.

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Как видно на ролике, забор для дома сделан из различных моделей iPhone. Можно заметить iPhone 6 и iPhone 7, при этом создатель забора не заморачивался подбором цвета и размеров.

Вьетнамец, который опубликовал видео, работает в сервисном центре. Потому он имеет доступ к сломанным телефонам, которые и решил использовать необычным способом. 

Напомним, ранее сообщалось, что Apple уличили в искусственном ухудшении старых iPhone.

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Теги: видео, iPhone
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