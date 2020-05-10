Видео дня: Протесты и беспорядки в США и Новые вайны

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Протесты и беспорядки в США: массовые задержания

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В США в ходе манифестаций и беспорядков были задержаны почти 10 тысяч человек. Комендантский час введен в 40 городах страны. Также стало известно, что помимо бывшего полицейского Дерека Шовина, обвинения в гибели афороамериканца Флойда были предъявлены еще трем правоохранителям, бывшим на месте происшествия.

Таким образом протестующие против действий стражей порядка одержали победу, добившись выполнения требований.

НОВЫЕ ВАЙНЫ

На канале GAN_13_ появилась новая подборка смешных вайнов, которая за два дня набрала более миллиона просмотров.

Напомним, днем ранее в тренды попали Мальчик vs Девочка и Алексей Щербаков vs Азамат Мусагалиев.