Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Видео дня: Протесты и беспорядки в США и Новые вайны

Комментариев: 0
В тренде - новости и развлечения.

Протесты и беспорядки в США: массовые задержания

Читай также: Видео дня: A$AP Rocky - Babushka Boi и Танцы со звездами. 6 сезон

В США в ходе манифестаций и беспорядков были задержаны почти 10 тысяч человек.  Комендантский час введен в 40 городах страны. Также стало известно, что помимо бывшего полицейского Дерека Шовина, обвинения в гибели афороамериканца Флойда были предъявлены еще трем правоохранителям, бывшим на месте происшествия.

Таким образом протестующие против действий стражей порядка одержали победу, добившись выполнения требований.

НОВЫЕ ВАЙНЫ

На канале GAN_13_ появилась новая подборка смешных вайнов, которая за два дня набрала более миллиона просмотров. 

Напомним, днем ранее в тренды попали Мальчик vs Девочка и Алексей Щербаков vs Азамат Мусагалиев.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 

 

Поделись:
Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь