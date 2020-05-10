В Китае выпустили первый автомобиль с 5G

Электромобиль получит технологию Huawei 5G.

4 июня компания BYD объявил в официальном аккаунте WeChat, что его новая модель Han станет первой в мире серийной моделью, оснащенной технологией Huawei 5G.

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BYD Han официально можно было зарезервировать с апреля этого года, и ожидается, что он поступит в продажу в июне.

Понятно, что технология HiCar на базе 5G от Huawei - это не просто еще одна автомобильная информационно-развлекательная система, это скорее интерфейс с основной операционной системой автомобиля. Технология HiCar впервые появится на электромобилях BYD Han в июне этого года, а затем появится на еще 30 различных марках автомобилей.

Вся система BYD Han оснащена интеллектуальной системой помощи при вождении DiPilot. Система включает в себя преимущества уникального алгоритма BYD и имеет интеллектуальную систему помощи при вождении с функциями самообучения и саморазвития.

BYD Han работает на 5G weibo.cn

Благодаря поддержке аппаратной конфигурации и технологии Huawei 5G традиционная функция автоматической помощи при вождении в "автономной версии" превратилась в интеллектуальное вождение "сетевой версии" на Han EV.

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Стоит отметить, что Han EV будет первой моделью, оснащенной аккумуляторной батареей, безопасность которой не может быть обеспечена традиционными тройными литиевыми батареями. А благодаря конструктивной инновации лопастной батареи, аккумуляторная батарея авто имеет более высокую объемную плотность энергии, что значительно улучшает дальность езды всего транспортного средства и достигает 605 километров.

Что касается мощности, две модели Han EV с длительным сроком службы оснащены передним двигателем с максимальной мощностью 222 лошадиных сил, разгоняясь до сотни за 7,9 с. Высокопроизводительные модели с полным приводом добавляют задний двигатель с максимальной мощностью 272 лошадиных сил на основе переднего двигателя, Разгон до 100 км / ч занимает всего 3,9 с.

Han DM (гибридная версия) использует двигатель 2.0T, соответствующий синхронному двигателю с постоянными магнитами с пиковой мощностью 244 л.с., а время разгона 0-100 км / ч составляет 4,7 секунды. Емкость трехкомпонентной литиевой батареи составляет 15,2 кВт, а срок службы заряженной батареи может достигать 81 км.

Напомним, ранее сообщалось, что в 5G-связи появилась замена стандартным SMS.