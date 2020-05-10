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Вода против бронестекла: Эксперименты

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Может ли вода пробить защищенное стекло?

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Блогеры из TarAKanex провели эксперимент, где с помощью воды будут пробивать бронестекло, планшет, медь и кинескоп. Выдержит ли бронестекло эксперимент с водой. Пробьет ли вода кинескоп  и что произойдет с медью и металлом?

Заодно узнаем, что внутри кинескопа и других предметов, над которыми будут проводить эксперимент. 

Напомним, ранее блогеры проводили крутые домашние эксперименты для полезного досуга с детьми.

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Теги: видео, эксперименты
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