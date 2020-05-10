Стартап с инвестициями основателя Google по созданию мини-самолетов закрылся

Проект Flyer свернут.

Авиационный стартап из Силиконовой долины Kitty Hawk прекратил свою первую авиационную программу под названием Flyer.

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Пятилетний стартап из Маунтин-Вью, штат Калифорния, сообщает, что 3 июня он завершает проект по электрическому вертикальному взлету и посадке (eVTOL) после постройки 111 самолетов и обучения 75 человек, чтобы управлять ими. Это был первый дизайн самолета от компании при поддержке Ларри Пейджа, соучредителя Google.

"Сегодня мы сворачиваем проект Flyer", - пишут исполнительный директор Kitty Hawk Себастьян Трун и Алекс Роттер, президент Flyer, в своем блоге, опубликованном на веб-сайте компании. "Из этого мы узнали, что нам нужно - такие вещи, как проектирование и тестирование транспортных средств, производство самолетов и, самое главное, то, как люди будут испытывать eVTOL".

Компания сообщает, что она провела более 25 000 успешных полетов с экипажем и без экипажа с парком одноместных самолетов Flyer.

С помощью Flyer Китти Хок говорит, что доказала, что может создавать "самолеты, на которых легче летать, чем ездить на велосипеде".

Напомним, ранее сообщалось, что был назван самый дорогой стартап в мире.