SpaceX запустил 60 новых спутников Starlink и удачно посадил ступень

Ступень села на судно в океане.

В четверг, 4 июня, SpaceX успешно запустил новую партию из 60 интернет-спутников Starlink на орбиту и посадил ступень ракеты на судно.

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Запуск является вторым за пять дней для ракетостроителей из Калифорнии. В субботу (30 мая) другая ракета Falcon 9 направила астронавтов NASA Боба Бенкена и Дуга Херли к Международной космической станции на борту капсулы Crew Dragon, выполняя задание по космической миссии Demo-2. Капсула состыковалась с орбитальной лабораторией примерно через 19 часов и будет оставаться там от одного до четырех месяцев.

В резком контрасте с блестящим новым ускорителем в субботу в сегодняшней миссии участвовал ветеран ракетного флота SpaceX. Falcon 9 - первая ступень, которая уже взлетала четыре раза, стартовал в 03:25 по Киеву 4 июня из Космического стартового комплекса 40 на военно-воздушной станции мыса Канаверал во Флориде

Первая попытка SpaceX запустить одну ступень пять раз не прошла гладко. Ступень, которая запустила 60 спутников Starlink в марте этого года, столкнулась с аномалией двигателя, когда она поднялась в небо. Хотя спутники вышли на орбиту, как и планировалось, ракета-носитель пропустила посадку на десантный корабль в море и была уничтожена.

Расследование инцидента показало, что какой-то остаточный чистящий агент попал в двигатель и вызвал аномалию. С тех пор SpaceX изменил свои процедуры.

Посадка ступени Скриншот видео

Сегодняшняя ракетная посадка включала в себя приземление на судно "Just Read the Instructions" (Просто прочитай инструкцию). Судно, ранее базировавшийся на Западном побережье, в прошлом году перебрался на Восточное побережье. Это первая миссия, для которой он был использован после большого переезда. Это связано с тем, что другой и основной корабль SpaceX "Of Course I Still Love You" (Конечно, я все еще люблю тебя) был занят возвращением ступени Demo-2 в порт. Это первый случай, когда SpaceX отправляет оба своих корабля в один океан.

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Сегодняшний полет - восьмая миссия с 60 спутниками для проекта Starlink в SpaceX, в результате чего общее число спутников, запущенных для зарождающейся широкополосной сети, достигло 482. Запуск первоначально планировалось начать в середина мая, но была отложена из-за плохой погоды и графиков конфликтов.

SpaceX планирует построить созвездие спутников Starlink, насчитывающее 12 000 спутников. Проект предназначен для предоставления высокоскоростного интернет-обслуживания клиентам по всему миру, в частности, в отдаленных районах.

Основатель и главный исполнительный директор SpaceX Элон Маск заявил, что для того, чтобы SpaceX начал развертывать минимальное покрытие в Интернете, требуется как минимум 400 спутников Starlink, а компании требуется как минимум 800 спутников для обеспечения умеренного покрытия. Эта услуга может начаться позже в этом году.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск хочет создать еще одну компанию.