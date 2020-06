SpaceX запустил 60 новых спутников Starlink и удачно посадил ступень

.

, 4 , SpaceX 60 - Starlink .

: SpaceX Starlink

. (30 ) Falcon 9 NASA Crew Dragon, Demo-2. 19 .

SpaceX. Falcon 9 - , , 03:25 4 40 -

SpaceX . , 60 Starlink , , . , , - .

, - . SpaceX .

"Just Read the Instructions" ( ). , , . , . , SpaceX "Of Course I Still Love You" (, ) Demo-2 . , SpaceX .

: SpaceX 60

- 60 Starlink SpaceX, , , 482. , - .

SpaceX Starlink, 12 000 . - , , .

SpaceX , , SpaceX , 400 Starlink, 800 . .

, , .