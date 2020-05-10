В iOS 14 появится встроенный переводчик

Теперь для iPhone не нужно будет скачивать отдельное приложение.

Ранняя сборка грядущего обновления iOS 14 продемонстрировала одну из основных функций, которую вы можете ожидать наiPhone в конце года.

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Согласно утечке, Apple включает встроенный переводчик в приложение Safari. Это позволит вам переводить страницу в веб-браузере без использования стороннего приложения.

Все переводы выполняются на самом устройстве, поэтому вам не нужно подключение к Интернету, чтобы использовать его. Также считается, что новая технология позволит Сири завершать переводы в автономном режиме.

Еще одна обнаруженная функция позволяет автоматически переводить веб-страницы на предпочитаемый вами язык при их использовании.

Наконец, программное обеспечение также показало инструмент, который позволяет переключаться между исходным текстом и переводом без перезагрузки страницы. Это должно позволить вам сравнивать текст на обоих языках, чтобы убедиться в правильности перевода.

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Наряду с этим получено представление об обновлении iPadOS 14. Неясно, будут ли включены те же функции перевода, но программное обеспечение предполагает значительное обновление - это поддержка Apple Pencil.

Согласно ранней сборке iPadOS 14, программное обеспечение позволит вам использовать Apple Pencil для рисования поверх веб-сайтов или прокручивать страницы с помощью стилуса.

Мы ожидаем, что iOS 14 и iPadOS 14 будут представлены в ближайшие недели, так как компания проводит WWDC 2020 онлайн 22 июня.

Напомним, ранее сообщалось, что в iOS 14 появятся поддержка 5G и дополненной реальности.