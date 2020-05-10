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В iOS 14 появится встроенный переводчик

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Теперь для iPhone не нужно будет скачивать отдельное приложение.
iOS 14 представит новые функции
iOS 14 представит новые функции
techradar.com

Ранняя сборка грядущего обновления iOS 14 продемонстрировала одну из основных функций, которую вы можете ожидать наiPhone в конце года.

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Согласно утечке, Apple включает встроенный переводчик в приложение Safari. Это позволит вам переводить страницу в веб-браузере без использования стороннего приложения.

Все переводы выполняются на самом устройстве, поэтому вам не нужно подключение к Интернету, чтобы использовать его. Также считается, что новая технология позволит Сири завершать переводы в автономном режиме.

Еще одна обнаруженная функция позволяет автоматически переводить веб-страницы на предпочитаемый вами язык при их использовании.

Наконец, программное обеспечение также показало инструмент, который позволяет переключаться между исходным текстом и переводом без перезагрузки страницы. Это должно позволить вам сравнивать текст на обоих языках, чтобы убедиться в правильности перевода.

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Наряду с этим получено представление об обновлении iPadOS 14. Неясно, будут ли включены те же функции перевода, но программное обеспечение предполагает значительное обновление - это поддержка Apple Pencil.

Согласно ранней сборке iPadOS 14, программное обеспечение позволит вам использовать Apple Pencil для рисования поверх веб-сайтов или прокручивать страницы с помощью стилуса.

Мы ожидаем, что iOS 14 и iPadOS 14 будут представлены в ближайшие недели, так как компания проводит WWDC 2020 онлайн 22 июня.

Напомним, ранее сообщалось, что в iOS 14 появятся поддержка 5G и дополненной реальности.

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Теги: iOS 14, Apple
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