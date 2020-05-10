Google случайно разослала новую версию Android 11
Ранее в Google заявили, что запуск бета-версии Android 11 на этой неделе будет отложен в связи с массовыми протестами в США. Команда заявила, что "сейчас не время праздновать". Но некоторые владельцы Pixel сообщили о получении Android 11 Beta.
Согласно отчетам, собранным Мисхалом Рахманом из XDA, Android 11 Beta 1 имеет номер сборки RPB1.200504.018. Он был отправлен как минимум двум владельцам Pixel 4 XL и, возможно, другим устройствам Google.
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Подобная ситуация случалась в прошлом со сборками "конфиденциальная ОТА только для Google". В последний раз это произошло с небольшим патчем Android 9 Pie в 2018 году, в то время как более заметным примером была обновленная версия Android 7.0 на Nexus 6P перед официальным запуском Nougat в 2016 году.
Однако в сегодняшнем случае нет аналогичного сообщения, предупреждающего, что обновление является конфиденциальным. Скорее, это бета-версия Android R.
Естественно, пользователи сразу показали, что нового в Android 11.
Новые формы значков: сосуд, конусообразный прямоугольник, галька:
Настройки для Bubbles:
Напомним, ранее сообщалось, что в Android 11 появится быстрый обмен файлами между телефонами.
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