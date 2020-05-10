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Google случайно разослала новую версию Android 11

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Несмотря на отмену выхода Android 11, некоторые пользователи смогли ее получить.
Новый Андроид стал доступен для некоторых пользователей
Новый Андроид стал доступен для некоторых пользователей
9to5google.com

Ранее в Google заявили, что запуск бета-версии Android 11 на этой неделе будет отложен в связи с массовыми протестами в США. Команда заявила, что "сейчас не время праздновать". Но ​​некоторые владельцы Pixel сообщили о получении Android 11 Beta.

Новый Андроид стал доступен для некоторых пользователей
Новый Андроид стал доступен для некоторых пользователей
9to5google.com

Согласно отчетам, собранным Мисхалом Рахманом из XDA, Android 11 Beta 1 имеет номер сборки RPB1.200504.018. Он был отправлен как минимум двум владельцам Pixel 4 XL и, возможно, другим устройствам Google.

Новый Андроид стал доступен для некоторых пользователей
Новый Андроид стал доступен для некоторых пользователей
9to5google.com

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Подобная ситуация случалась в прошлом со сборками "конфиденциальная ОТА только для Google". В последний раз это произошло с небольшим патчем Android 9 Pie в 2018 году, в то время как более заметным примером была обновленная версия Android 7.0 на Nexus 6P перед официальным запуском Nougat в 2016 году.

Однако в сегодняшнем случае нет аналогичного сообщения, предупреждающего, что обновление является конфиденциальным. Скорее, это бета-версия Android R.

Естественно, пользователи сразу показали, что нового в Android 11.

Новые формы значков: сосуд, конусообразный прямоугольник, галька:

Настройки для Bubbles:

Напомним, ранее сообщалось, что в Android 11 появится быстрый обмен файлами между телефонами.

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Теги: Android 11, Google
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