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В Viber появился официальный чат-бот напоминаний Незабудка

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Прямо в мессенджере можно поставить напоминалку на будущее.
Чат-бот доступен в Viber
Чат-бот доступен в Viber
viber.com

Разработчики Viber анонсировали новый чат-бот "Незабудка", который может напоминать вам о важных делах. Функция доступна для всех пользователей, достаточно установить бота

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При помощи бота можно установить оповещения о важных делах. На выбор предлагают установить из категорий Учеба, Здоровье, Семья, Еда и Работа.

Выбрать можно разный интервал: раз в день, через день, по дням недели, раз в месяц или по выходным.

Также можно выставить время из предложенного или ввести самостоятельно.

Чат-бот доступен для всех пользователей Viber на украинском и русском языках.

Напомним, ранее сообщалось, что чат-бот компании Microsoft за сутки возненавидел человечество.

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Теги: Viber, чат-бот
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