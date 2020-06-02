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Илон Маск спел советскую песню Трава у дома

Комментариев: 2
Это стало возможным благодаря технологии Deep Fake.
Илон Маск спел советскую песню
Илон Маск спел советскую песню
скриншот видео

Эта неделя стала для Илона Маска, генерального директора SpaceX, действительно прорывной. Его команда отправила первую миссию на Международную космическую станцию. И такой прорыв стал поводом для космических шуток. 

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На канале kolpekzad еще 12 мая появилось видео, где при помощи технологии замены лиц Deep Fake Илон Маск спел легендарную песню группы Земляне Трава у дома.

В мае этот клип остался практически незамеченным, но после успешного запуска капсулы Dragon Crew с экипажем ролик завирусился по соцсетям. Его перезаливали на разные ресурсы по много раз.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск показал работу двигателя корабля Starship в действии.

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Теги: Илон Маск, видео, Deep Fake
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  02.06.2020, 14:05
Оценка:  0
гость
Следующей работой Маска , будет смена лица на моём фото , и выдать мой 23см за свой.
гость  (аноним)  02.06.2020, 14:02
Оценка:  0
гость
М0СК0ВИТСКАЯ ПАДАЛЬ УЖЕ НЕ ЗНАЕТ, КАКУЮ БЫ ЕЩЕ ОБИДНУЮ ПОДЪ.ЕБ.КУ ЗАПИЛИТЬ, В СТОРОНУ НАШИХ АМЕРИКАНСКИХ БРАТЬЕВ!
М0СК0ВИТЫ ЕПАНЫЕ, ОБЛОМАЙТЕСЬ, ВЫ ВСЕ ПРОЕ...БАЛИ!
ВЕЛИЧИЕ ВАШЕ - ПЕРДЕЖ В ВОДУ!
ВЫПЕЙТЕ ЯД, ОПУЩЕНЦЫ
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