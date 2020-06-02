Илон Маск спел советскую песню Трава у дома
Эта неделя стала для Илона Маска, генерального директора SpaceX, действительно прорывной. Его команда отправила первую миссию на Международную космическую станцию. И такой прорыв стал поводом для космических шуток.
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На канале kolpekzad еще 12 мая появилось видео, где при помощи технологии замены лиц Deep Fake Илон Маск спел легендарную песню группы Земляне Трава у дома.
В мае этот клип остался практически незамеченным, но после успешного запуска капсулы Dragon Crew с экипажем ролик завирусился по соцсетям. Его перезаливали на разные ресурсы по много раз.
Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск показал работу двигателя корабля Starship в действии.
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