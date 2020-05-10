Meizu выпустила Flyme 8 для части смартфонов

Оболочка получила ряд улучшений.

На официальном канале в Weibo компании Meizu Technology появилось сообщение, в котором говорилось: "Пробная версия Flyme 8 снова обновляется! Некоторые модели адаптированы к игровым вибрациям "King of Glory" и "Ace Warrior", что делает каждую игру запоминающейся. В то же время в галерее есть различные обои с водяными знаками, так что на каждой фотографии есть свой уникальный штамп".

Читай также: Жми на флагман: Обзор смартфона Meizu Pro 6

Бета-версия Flyme 8 оптимизирует стабильность системы и свободное владение простыми жестами с точки зрения системы, а также улучшает опыт эксплуатации.

В то же время новая версия Flyme 8 также решает проблему отображения параллельных маленьких окон; решает проблему отображения некоторых значков в строке состояния приложения; решает проблему, заключающуюся в том, что плагин Aicy не отображается после периодической очистки данных; решает недоступность апплетов WeChat на некоторых моделях; решает проблему сбоя WeChat после использования маленького окна WeChat.

Пользователи 16s Pro, 16Xs, 16s, 16X, 16th Plus, Note9, 16th, Note8, 16T, X8 могут загрузить пробную версию на официальном сайте.

Напомним, ранее были названы смартфоны Meizu, которые получат Flyme 8.1.