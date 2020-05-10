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Видео дня: Артур Бабич - Парень Простой и стендап Данилы Поперечного

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Артур Бабич - Парень Простой

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Участник тикток-объединения Dream Team House Артур Бабич выпустил клип на песню "Парень простой" и запустил под него челлендж. Блогер предлагает пользователям TikTok показать свои деревенские луки и станцевать несложные движения, ассоциирующиеся с деревенской жизнью.

Данила Поперечный: "СПЕШЛ фо КИДС"

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Блогер и стендапер Данила Поперечный выпустил новое шоу, которое назвал СПЕШЛ фо КИДС. В видео присутствует большое количество мата, провокационного материала, пошлости и многое другое.

Напомним, днем ранее в тренды попали 5 лайфхаков и Шахтер - Динамо Киев. Обзор матча.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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