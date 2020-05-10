Видео дня: Артур Бабич - Парень Простой и стендап Данилы Поперечного
Артур Бабич - Парень Простой
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Участник тикток-объединения Dream Team House Артур Бабич выпустил клип на песню "Парень простой" и запустил под него челлендж. Блогер предлагает пользователям TikTok показать свои деревенские луки и станцевать несложные движения, ассоциирующиеся с деревенской жизнью.
Данила Поперечный: "СПЕШЛ фо КИДС"
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Блогер и стендапер Данила Поперечный выпустил новое шоу, которое назвал СПЕШЛ фо КИДС. В видео присутствует большое количество мата, провокационного материала, пошлости и многое другое.
Напомним, днем ранее в тренды попали 5 лайфхаков и Шахтер - Динамо Киев. Обзор матча.
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