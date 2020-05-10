Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Самый большой электросамолет завершил испытательный полет

Комментариев: 0
Cessna Grand Caravan 208B прошел тестовые испытания полетом.
Самолет успешно прошел испытания
Самолет успешно прошел испытания
facebook.com/magniX.Aero

MagniX, компания, которая начала революцию в электрической авиации, и AeroTEC, ведущая независимая компания, занимающаяся аэрокосмическими испытаниями, проектированием и сертификацией, объявили об успешном полете полностью электрического Cessna Grand Caravan 208B.

Читай также: Rolls-Royce создал самый быстрый электросамолет

Успешный полет eCaravan, увеличенный силовой установкой magni500 на 560 кВт, состоялся в Центре летных испытаний AeroTEC в международном аэропорту Грант (KMWH) в Мозес-Лейк, штат Вашингтон. Теперь eCaravan является крупнейшим в мире коммерческим полностью электрическим самолетом.

"Знаменитый Caravan на протяжении десятилетий является рабочей лошадкой в ​​индустрии, которая перемещает людей и перевозит товары по коротким маршрутам", - сказал Рой Ганзарски, генеральный директор MagniX. "Этот первый полет eCaravan - это еще один шаг на пути к эксплуатации этих самолетов средней мили за небольшую долю затрат при нулевом уровне выбросов из и в более мелкие аэропорты. Эти электрические коммерческие самолеты позволят предлагать летные услуги людям и пакетам ранее недоступным способом".

Читай также: Первый электросамолет с пассажирами потерпел крушение

"Я горжусь новаторской работой, выполненной нашими инженерами, техническими специалистами и командой летных испытаний", - сказал Ли Хум, президент и генеральный директор AeroTEC. "Не существует дорожной карты для тестирования и сертификации электрических самолетов - это новая граница, и AeroTEC находится на переднем крае, разрабатывая процессы и лучшие практики, которые проложат путь для электрической авиации".

Эксплуатация eCaravan служит еще одним важным шагом в процессе сертификации и утверждения двигательной установки magni500, позволяя в будущем переоборудовать дополнительные самолеты в полностью электрическую двигательную технологию magniX.

Напомним, ранее сообщалось, что на деньги Google создали самый тихий электросамолет.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: электросамолет, самолет
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь