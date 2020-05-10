Самый большой электросамолет завершил испытательный полет

Cessna Grand Caravan 208B прошел тестовые испытания полетом.

MagniX, компания, которая начала революцию в электрической авиации, и AeroTEC, ведущая независимая компания, занимающаяся аэрокосмическими испытаниями, проектированием и сертификацией, объявили об успешном полете полностью электрического Cessna Grand Caravan 208B.

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Успешный полет eCaravan, увеличенный силовой установкой magni500 на 560 кВт, состоялся в Центре летных испытаний AeroTEC в международном аэропорту Грант (KMWH) в Мозес-Лейк, штат Вашингтон. Теперь eCaravan является крупнейшим в мире коммерческим полностью электрическим самолетом.

"Знаменитый Caravan на протяжении десятилетий является рабочей лошадкой в ​​индустрии, которая перемещает людей и перевозит товары по коротким маршрутам", - сказал Рой Ганзарски, генеральный директор MagniX. "Этот первый полет eCaravan - это еще один шаг на пути к эксплуатации этих самолетов средней мили за небольшую долю затрат при нулевом уровне выбросов из и в более мелкие аэропорты. Эти электрические коммерческие самолеты позволят предлагать летные услуги людям и пакетам ранее недоступным способом".

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"Я горжусь новаторской работой, выполненной нашими инженерами, техническими специалистами и командой летных испытаний", - сказал Ли Хум, президент и генеральный директор AeroTEC. "Не существует дорожной карты для тестирования и сертификации электрических самолетов - это новая граница, и AeroTEC находится на переднем крае, разрабатывая процессы и лучшие практики, которые проложат путь для электрической авиации".

Эксплуатация eCaravan служит еще одним важным шагом в процессе сертификации и утверждения двигательной установки magni500, позволяя в будущем переоборудовать дополнительные самолеты в полностью электрическую двигательную технологию magniX.

Напомним, ранее сообщалось, что на деньги Google создали самый тихий электросамолет.